Mariazell verabschiedete Otto Habsburg

Das Requiem für den am 4. Juli verstorbenen Otto Habsburg und seine Frau Regina in Mariazell am Mittwoch begann wie es aufhörte. Mit der Melodie der Kaiserhymne "Gott erhalte". Beim Orgelpräludium zum Einzug um 14 Uhr klang sie nur an. Weihrauch lag in der Luft.



"Die Muttergottes in Mariazell ist die Schutzmuttergottes all' der Völker, mit denen unsere Familie traditionell verbunden ist", sagte Familienoberhaupt Karl Habsburg am Vormittag. Aus Ungarn und Tschechien, aus Rumänien, Deutschland und Österreich reisten Bischöfe, Äbte, Generalvikare und Priore in die Steiermark an.



Die Särge Ottos und seiner Gemahlin waren Dienstag in der Basilika aufgebahrt worden ( der KURIER berichtete). Viele Stunden hielten Pilger und Traditionsverbände der ehemaligen k.u.k. Armee eine Totenwache.



Das " Requiem für S.k.u.k.H. (Anm.: Seine kaiserliche und königliche Hoheit) Erzherzog Otto von Österreich und I. k.u.k.H. Regina von Österreich" wurde auf gelben Plakaten mit schwarzer Schrift bei der Kirche angekündigt. Denn es konnte jeder kommen, der sich verabschieden oder der ein wenig Luft der ehemaligen Donaumonarchie schnuppern wollte. Bereits am Vormittag bildeten sich lange Schlangen bei den Kondolenzbüchern.



Knapp vor 14 Uhr waren alle 700 Sitzplätze in der Basilika besetzt. Viele mussten stehen. Denn mehr als 1000 Menschen fanden sich beim Marienheiligtum ein. Die Reihen vor dem Hauptaltar wurden für Familie oder Organisationen wie den Malteserorden reserviert.