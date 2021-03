Mariah Carey wird von Bruder verklagt: "Bösartige Vorwürfe“

Die Autobiografie "The Meaning of Mariah“ von Pop-Diva Mariah Carey (51) hat ja viel Staub aufgewirbelt. Immerhin geht sie darin ganz schön hart mit ihrer eigenen Familie ins Gericht. Schon Anfang Februar wurde sie deshalb von ihrer Schwester Allison (58) auf eine Schadenersatzzahlung in Höhe von einer Million Dollar (ca. 840.000 Euro) verklagt.

Und nun zieht auch Bruder Morgan Carey (61) nach. In dem Buch wird er unter anderem als Drogendealer und Schläger verunglimpft. Diese Vorwürfe bezeichnete der Biobauer und Drehbuchautor als "bösartig“.