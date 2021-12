Mariah Carey: Tochter Monroe will zu Weihnachten 66 Geschenke

Weihnachten ohne Mariah Carey (52)? Seit 1994 zumindest akustisch fast unvorstellbar. Mit ihrem Hit „All I Want for Christmas“ räumte der Pop-Star jetzt sogar den Diamond Award ab – heißt, 10 Millionen mal wurde das Lied gekauft oder gestreamt.

"Diese anhaltende Liebe für meinen Song erstaunt mich immer wieder und erfüllt mein Herz mit einer Menge Emotionen. Es ist unglaublich, dass ,All I Want For Christmas Is You’ verschiedene Äras der Musikindustrie überstanden hat", so die Diva.

Und eh klar, dass Weihnachten bei ihr zu Hause ordentlich zelebriert wird. Wobei ihr Bett eine zentrale Rolle spielt.

"Ich schlafe. So läuft das bei uns ab: Ich liebe es bis spät in die Nacht wach zu bleiben. Wir haben viele Traditionen und fangen schon am 23. zu feiern an. Also am Weihnachtsmorgen bin ich schon um 5 Uhr morgens wach, um alle Weihnachtsgeschenke unterm Baum zu arrangieren. Wir frühstücken und die Kinder öffnen ihre Geschenke. Ich warte lieber mit meinen Geschenken, weil ich es genieße den Kindern beim Auspacken zuzusehen. Dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe bis in den Nachmittag".