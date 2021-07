Mariah Careys Tochter gibt mit 10 Jahren Model-Debüt

Mariah Carey trällerte sich in den 90ern mit ihrem außergewöhnlichen Gesangstalent auf den Musik-Olymp und erlangte mit Hits wie "Hero" oder "All I Want for Christmas Is You" weltweite Bekanntheit. Nun scheint sie auch die Karriere ihrer Kinder zu pushen: Die Tochter der Musikerin hat mit gerade einmal zehn Jahren ihr Model-Debüt gegeben. Für eine Fashion-Kampagne des Kinderbekleidung-Herstellers OshKosh B’gosh stand Monroe Cannon jetzt erstmals als Model vor der Kamera.

Mariah Careys Tochter gibt Model-Debüt

Im Video zur "Back to School"-Kampagne des Modeunternehmens tritt Monroe als ihre Mutter auf. "Eines Tages wird es anders sein", sagt Monroe. "Die Melodien, die in meinem Kopf leben. Eines Tages werden sie an der Spitze der Charts stehen. Die Lieder in meinem Herzen werden Millionen von Herzen berühren. Künstlerin des Jahres, Künstlerin des Jahrzehnts, Künstlerin des Jahrtausends. Aber die Bedeutung liegt darin, Generationen von kleinen Mädchen zu inspirieren, ihre hohen Töne zu treffen. Wie ist das für einen Tagtraum?"