Margot Robbie verscherbelt ihre Luxus-Villa

Fast 316 Quadratmeter an Wohnfläche stehen dem künftigen Käufer zur Verfügung. Das Anwesen mit Außenpool verfügt zudem über ein Gästehaus, einen Weinkeller und ein eigenes Spa. Im Inneren finden sich Designer-Wohnräume mit getäfelten Wänden, Metalltüren, Messingarmaturen, Marmorakzente und europäischen Eichenböden. Das Esszimmer ist in kräftigen Blautönen gehalten. Weitere Highlights sind ein Wohnzimmer im Innen- und Außenbereich, ein Büro, ein Medienraum sowie ein Familienzimmer mit Schaukel. Insgesamt beherbergt die Villa vier Schlafzimmer und fünf Badezimmer, verteilt auf zwei Stockwerke.

Margot Robbie wurde durch ihre Rolle in Martin Scorseses Film "The Wolf of Wall Street" berühmt, wo sie an der Seite von Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio zu sehen war. Die 30-Jährige hat zwei Oscar-Nominierungen erhalten. Eine für "I, Tonya" und eine für "Bombshell".