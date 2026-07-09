Schauspielerin Margaret Qualley und Musiker Jack Antonoff haben sich Berichten zufolge nach fast dreijähriger Ehe getrennt. Das Paar hat sich zu der vermeintlichen Trennung bisher nicht geäußert, eine Quelle hat das Liebes-Aus allerdings gegenüber People bestätigt. Trennung bei Margaret Qualley und Musiker Jack Antonoff Die namentlich nicht genannte Quelle fügte hinzu, dass die Beziehung der beiden „schwierig“ gewesen sei. Ein zweiter Insider ergänzte, die Schauspielerin und der grammyprämierte Musikproduzent und „Bleachers“-Frontmann würden derzeit versuchen, „eine Lösung zu finden“.

Gerüchte um Eheprobleme Auch gegenüber Page Six plauderten Quellen aus dem Umfeld des Paares aus dem Nähkästchen. So schildert ein Insider die Umstände, die zu der vermeintlichen Trennung geführt haben sollen. Angedeutet werden gravierende Differenzen. „Jack war sehr wählerisch, was seine Vorstellungen anging“, verriet eine Quelle. „Er wollte die Dinge oft so erledigen, wie er es für richtig hielt, und Margaret hatte nicht immer das Gefühl, dass ihre Sichtweise gehört oder gleichwertig berücksichtigt wurde.“