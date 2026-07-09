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Ehe-Aus bei Margaret Qualley: Trauriger Grund für Trennung von Antonoff enthüllt

Schauspielerin Margaret Qualley und Musiker Jack Antonoff sollen sich nach fast dreijähriger Ehe getrennt haben.
09.07.2026, 09:34

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Margaret Qualley und Jack Antonoff lächeln in die Kamera

Schauspielerin Margaret Qualley und Musiker Jack Antonoff haben sich Berichten zufolge nach fast dreijähriger Ehe getrennt. Das Paar hat sich zu der vermeintlichen Trennung bisher nicht geäußert, eine Quelle hat das Liebes-Aus allerdings gegenüber People bestätigt. 

Trennung bei Margaret Qualley und Musiker Jack Antonoff

Die namentlich nicht genannte Quelle fügte hinzu, dass die Beziehung der beiden „schwierig“ gewesen sei. Ein zweiter Insider ergänzte, die Schauspielerin und der grammyprämierte Musikproduzent und „Bleachers“-Frontmann würden derzeit versuchen, „eine Lösung zu finden“.

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Gerüchte um Eheprobleme

Auch gegenüber Page Six plauderten Quellen aus dem Umfeld des Paares aus dem Nähkästchen. So schildert ein Insider die Umstände, die zu der vermeintlichen Trennung geführt haben sollen. Angedeutet werden gravierende Differenzen.

„Jack war sehr wählerisch, was seine Vorstellungen anging“, verriet eine Quelle. „Er wollte die Dinge oft so erledigen, wie er es für richtig hielt, und Margaret hatte nicht immer das Gefühl, dass ihre Sichtweise gehört oder gleichwertig berücksichtigt wurde.“

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„Die Kommunikation zwischen ihm und Margaret war definitiv eine Herausforderung“, fügte der Insider hinzu.

Qualley und Antonoff hatten im August 2023 geheiratet. Trennungsgerüchte kursieren, seit Letzterer am 3. Juli ohne sie an der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce teilnahm. Antonoff wurde am 2. Juli beim Probeessen des Paares mit seiner Schwester Rachel gesehen. Sie begleitete ihn auch am darauffolgenden Tag zu der prominent besetzten Hochzeit.

Taylor Swift
kurier.at, spi  | 

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