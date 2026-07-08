Am 3. Juli haben US-Popstar Taylor Swift und Footballer Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden ihre Hochzeit gefeiert. Nicht nur Stars und Prominente, auch Schulfreundinnen und Nachbarn standen auf der Gästeliste: „JUST&T MARRIED!“ verkündeten Anzeigetafeln an der berühmten Konzert- und Sporthalle am Freitagabend, während Swifts Sprecherin die Eheschließung verkündete. Am Samstag schilderten Teilnehmer der Feier ihre Eindrücke.

Geleitet wurde die Trauung von Schauspieler Adam Sandler, als Trauzeugen fungierten die beiden Brüder der Brautleute, wie Sprecherin Tree Paine berichtete. Sie ließ dabei offen, wann genau die Zeremonie stattfand. Stattdessen verbreitete sie Details zu Modefragen: Die Hochzeits-Outfits des Paares stammten demnach von Christian Dior, die Schuhe wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt, die Braut trug Schmuck von Cartier.

Vorerst keine Fotos oder Filmaufnahmen verbreitet

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden zunächst nicht verbreitet. Und das könnte auch so bleiben, will man einer namentlich nicht genannten Quelle des Promiportals Us Weekly glauben. Demnach will das Paar keinen Hochzeitsfilm und keine Doku veröffentlichen: „Sie haben es für sich selbst dokumentiert, halten es aber geheim“, so der Insider.

Dafür schilderten am Samstagmorgen die drei Sprecher der ABC-Nachrichtensendung „Good Morning America“ ihre Eindrücke von der Feier im Madison Square Garden. „Es ist schwer vorstellbar, dass ein so großer Ort und eine Hochzeit mit solchen Stars so persönlich und innig sein können“, sagte George Stephanopoulos.

„Treuegelübde selbst geschrieben“

„Ihre Nachbarn, ihre High-School-Freunde waren dabei. Es war wie bei jeder anderen Hochzeit“, berichtete die Moderatorin Robin Roberts. Swift und Kelce hätten ihre „Treuegelübde selbst geschrieben“. Zudem sei für die Hochzeit ein „wunderschöner Garten“ im Madison Square Garden erschaffen worden.

Eine Quelle von Us Weekly gab an: „Taylor war beim Vortragen ihres Gelübdes sichtlich gerührt, behielt aber die Fassung“. Und: „Man merkte, dass sie viel Arbeit und Zeit in das Verfassen ihres Gelübdes gesteckt hatte. Travis hatte mehr Tränen in den Augen als Taylor. Sie erzählten sehr persönliche Details und Anekdoten, die einige Gäste noch nie zuvor gehört hatten.“