Marcia Cross wünscht sich "Desperate Housewives"-Revival zum 60. Geburtstag

Sie verriet dazu jüngst bei einer Marc-Cain-Modeschau in Berlin zweierlei: "Ich habe mir vorgenommen, diesen runden Geburtstag ein ganzes Jahr zu feiern – er ist es mir wert. Ich plane einen Spring-Break-Trip nach Costa Rica. Und, bevor sie mich fragen: 'Ja, ich glaube, jeder von uns (siehe unten: Der Rest des Quartetts) wäre sehr sehr gern bei einer Wiederaufnahme dabei, aber das liegt an Autor Marc Cherry – er fand vor zehn Jahren, die Geschichte wäre auserzählt. Es gilt also, ihn zu überzeugen.'"

Der Feuerkopf kommt, obwohl Nichtraucherin, aus Marlborough in Massachusetts.

Red Cross als Spitzname ist Marcia unbehaglich – es stört sie, dass mit der typischen Haarfarbe eine sonnenunverträgliche Hellhäutigkeit einhergeht. Dafür ist sie alles andere als dünnhäutig.

Die TV-Beauty, die in den 1990ern auch in "Melrose Place" mitwirkte, arbeitet momentan an einer Doku über HPV, humane Papillomviren, die krebserregend sein können. Ihr "Herzensprojekt", sagt sie. Begreiflich: 2018 veröffentlichte Cross via Instagram, an Analkrebs erkrankt zu sein. Das Foto zeigt sie unmittelbar nach der Chemotherapie.