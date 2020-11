"Desperate Housewives"-Star Marcia Cross spricht über schlimme Nebenwirkungen ihrer Krebstherapie

Stigmatisierte Krebsart

Neben körperlichen Symptomen habe sie auch mit Stigmatisierung zu kämpfen. Laut Cross ist Analkrebs nach wie vor ein Tabuthema, über das sie jedoch offen sprechen will. "Es ist so dumm, weil wir alle einen Anus haben. Die fünf Zentimeter machen unser Leben lebenswert und es gibt nicht, wofür man sich schämen muss", so die zweifache Mutter.

Es habe ihr geholfen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen: "Ich war so froh, dass ich mich auf der Webseite der 'Anal Cancer Foundation' mit anderen Patienten unterhalten habe. Sie haben mir brutal ehrlich erzählt, auf welche Nebenwirkungen ich mich einstellen muss."