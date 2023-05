Marc Terenzi und Verena Kerth äußern sich zu Drogen- und Gewaltvorwürfen

Verena Kerth: Alkohol "in Maßen"

Dass Terenzi in der Vergangenheit auch immer wieder Drogen- und Alkohol-Eskapaden nachgesagt wurden, will die 41-Jährige so nicht auf sich sitzen lassen.

"Natürlich sind wir super oft auf Events", sagt Kerth gegenüber RTL. "Wir sind unterwegs, wir haben unsere Jobs. Wir treffen uns mit Leuten. Wir sind, wie gesagt, jetzt nicht die Stubenhocker oder so. Natürlich wird auch mal ein Glas Wein getrunken – aber alles in Maßen. Ich finde die Aussage total haltlos."

"Wir führen eine wunderbare Beziehung. Das Bild in der Presse entspricht nicht der Wahrheit", stellt Terenzi klar, während Kerth die Negativ-Schlagzeilen um sie und ihren Partner als "eine Vernichtungs-Maschinerie" bezeichnet.