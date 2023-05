Mann mit Messer bedrohte die Familie von Benedict Cumberbatch

"Selbstverständlich war die gesamte Familie absolut verängstigt und dachte, der Typ würde hereinkommen und ihnen etwas antun", so ein Insider. "Zum Glück ist es nie so weit gekommen."

➤ Lesen Sie hier mehr: Benedict Cumberbatch: "Hatte nach Dreharbeiten Nikotin-Vergiftung"

Bei dem Eindringling soll es sich laut Gerichtsunterlagen, die britischen Medien vorliegen, um einen Koch names Jack Bissell (35) handeln. Seine Tat soll er sogar in einem nahegelegenen Geschäft angekündigt haben.

Das Londoner Gericht verurteilte den Einbrecher zu einer Geldstrafe in Höhe von 250 britischen Pfund (rund 290 Euro). Dazu kommt ein Kontaktverbot. Er darf sich Benedict Cumberbatch und seiner Familie und der Gegend, in der sie leben, in den nächsten drei Jahren nicht mehr nähern.