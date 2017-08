Foto: Hanser Verlag Ich habe Schreibers letztes Buch „Nüchtern“ als ein sehr aufwühlendes Buch empfunden, denn obwohl es eigentlich „nur“ um den Umgang mit Alkohol geht, lotet Schreiber die Frage aus: Was will ich für ein Mensch sein? Nun liegt der Essay „Zuhause“ vor. Ich habe ihn in einem Zug durchgelesen. In eleganter Sprache nähert sich Schreiber den Themen: Was ist Zuhause? Wie will ich leben? Was ist Identität? (Detail am Rande: Die Hanser Bücher sind auch immer so wahnsinnig schön gestaltet.)

