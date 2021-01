"Siegfried und Roy": Magier Siegfried Fischbacher nach Krebsleiden gestorben

Die Operation zur Entfernung des Tumors bei Siegfried habe zwölf Stunden gedauert, berichtete Bild. Der Krebs habe jedoch bereits gestreut. Siegfried verbrachte seinen Lebensabend demnach auf seinem Anwesen "Little Bavaria" in Las Vegas, wo er täglich einen Priester empfing und von zwei Hospizschwestern versorgt wurde.

"Siegfried & Roy": Eine Erfolgsgeschichte

Siegfried und Roy hatten sich 1957 an Bord eines Kreuzfahrtschiffs kennengelernt. Ende der 60er-Jahre gaben sie in Las Vegas ihr Showdebüt. Ab 1990 gehörten sie zum festen Programm des berühmten Hotels Mirage in Las Vegas. Schon bald wurden die beiden zum erfolgreichsten Magierduo der Welt.

Dass die beiden auch privat ein Liebespaar waren, galt lange als offenes Geheimnis, offiziell bestätigt wurde die Beziehung laut Bild aber nie - auch wenn verschiedene Medien unter Berufung auf die Autobiografie der beiden berichten, dass Siegfried und Roy bis 1998 ein Paar gewesen sein sollen und nach der Trennung innig freundschaftlich verbunden geblieben sein sollen.

Das Magier-Duo zog sich nach einem dramatischen Unfall im Oktober 2003 aus dem Showgeschäft zurück, bei dem Roy Horn während einer Vorstellung von einem weißen Tiger im Genick gepackt und schwer verletzt worden war.