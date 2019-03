Warum Roy wirklich von seinem Tiger attackiert wurde

Das deutsch-amerikanische Zauberkünstler-Duo Siegfried Fischbacher und Roy Uwe Ludwig Horn, besser bekannt als " Siegfried und Roy", wurden in den 1990er-Jahren durch ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen bekannt. Die Karriere der beiden fand am 3. Oktober 2003 ein jähes Ende, als Roy am Abend seines 59. Geburtstags in Las Vegas auf der Bühne vor den Augen von 1.500 Besuchern von einem Tiger attackiert wurde.

Brutaler Angriff beendete Karriere

Der Tiger Montecore verbiss sich damals in den Hals des Magiers und verletzte ihn schwer. Offiziell wurde behauptet, dass Roy an dem Abend einen leichten Schlaganfall erlitten hätte. Der weiße Tiger habe gespürt, dass etwas nicht stimmte. Er habe Roy am Nacken gepackt, um ihn von der Bühne und in Sicherheit zu bringen.

Nun meldet sich der ehemalige Tierpfleger Chris Lawrence zu Wort, der von 1996 bis 2006 als Tiertrainer für die Illusionisten tätig war, und behauptet, diese Behauptung sei nur aufgestellt worden, um das Image der Illusionisten zu schützen. Immerhin brachte ihre Las-Vegas-Show allein dem Magier-Duo rund 40 Millionen Euro im Jahr ein.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter behauptet Lawrence, dass Roy in Wahrheit schwere Fehler auf der Bühne begangen habe, die schließlich zu dem Angriff der Raubkatze geführt hätten.

Schon zu Beginn habe das Tier nervös gewirkt.

"Der Tiger lief nicht auf seiner gewohnten Bahn", erinnert sich der ehemalige Dompteur. "Anstatt Montacore im Kreis zu dirigieren, wie es normalerweise üblich ist, hat er ihn einfach mit seinem Arm in einer Art Pirouettenbewegung direkt in seinen Körper gelenkt", behauptet Lawrence weiter.