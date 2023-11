Hollywood-Star Bradley Cooper, der in dem Biopic-Drama "Maestro" den berühmten Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein spielt, würde eine weitere Folge der derben "Hangover"-Reihe drehen. Auf "Hangover 4" würde er sich wahrscheinlich sofort einlassen, sagte der 48-jährige Schauspieler und Regisseur am Freitag (Ortszeit) in dem Podcast "The New Yorker Radio Hour".

Dies begründete Cooper damit, dass er "Hangover"-Regisseur Todd Phillips und die Co-Stars Zach Galifianakis und Ed Helms "so sehr" liebe.

Unter der Regie von Phillips stand das Trio zusammen mit Justin Bartha 2009, 2011 und 2013 für die kultige Klamauk-Reihe mit Trinkgelagen und derben Witzen vor der Kamera. Cooper spielte den feierwütigen Lehrer Phil und wurde damit zum Komödien-Star. 2018 machte er dann mit seinem Regiedebüt "A Star is Born" Furore. In dem packenden Liebesdrama spielte er an der Seite von Lady Gaga auch die Hauptrolle.