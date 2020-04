Madonnas bizarre Botschaften: Freunde machen sich große Sorgen

Ist die Pop-Diva wirklich einem Nervenzusammenbruch nahe? US-Schauspielerin Rosie O’Donnell (58), die ihr geraten hat, mit solchen Posts Schluss zu machen, erklärte in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern (66), dass Madonna "nicht hören" wolle.

Eine Ex-Mitarbeiter soll zu Page Six gesagt haben: "Ich habe sie vergöttert und tue es immer noch. Aber ich bin enttäuscht. Sie verkauft sich, um Aufmerksamkeit zu kriegen, und begreift nicht, wie seltsam sie rüberkommt. Ich hoffe, sie hört damit auf."

Choreograf Brad Jeffries, der jahrelang mit ihr gearbeitet hat, meint, dass es mit Madonna von dem Zeitpunkt an bergab ging, als sich ihre Presseagentin Lizz Rosenberg 2015 in die Pension verabschiedete. "Heute kann ihr niemand etwas sagen. Liz konnte es, aber sie ist weg. Es muss Madonna umbringen, sich langsam irrelevant zu fühlen. Sie war so smart, so ehrgeizig, so fokussiert", so Jeffries.

Andere wiederum glauben, dass das alles nur Taktik ist, um im Gespräch zu bleiben.

"Sie ist unglaublich smart und wird nicht verschwinden. Sie hat sich zwölf Mal neu erfunden und tut es nun erneut. Ihre herausragendste Eigenschaft ist ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ich würde sie nicht abschreiben. Sie wird wieder auferstehen", so Produzent Ed Steinberg.