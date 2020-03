Coronavirus: Madonna macht sich auf Twitter unbeliebt

Dass sie selbst in Sicherheit in der Wanne sitzt, während Ärzte, medizinisches Personal, Lebensmittelverkäufer und viele andere systemerhaltende Menschen nicht einfach zuhause bleiben können, scheint die Pop-Ikone wenig zu stören. Das stößt auch ihren Followern sauer auf, Madonna erntete einen Shitstorm auf beiden Kanälen.

Shitstorm für Madonna

"Ich muss immer noch zur Arbeit, während du ein Schaumbad mit Blumenbadebomben und allerlei Leckereien nimmst", echauffierte sich eine Userin. "Tut mir leid, ich liebe dich so sehr, aber wir sind nicht gleich. Wir können an denselben Krankheiten sterben, die Armen werden am meisten leiden. Romantisiere nichts von dieser Tragödie", hieß es von einem weiteren Fan.

Auch, dass es für viele (vor allem in den USA) sehr schwierig sei, getestet zu werden, ließ Madonna außer Acht: "Bist du dir da sicher? Covid-Tests - die Reichen und Berühmten scheinen ohne Probleme getestet zu werden."

"Wenn das Schiff untergeht, glaubst du wirklich, dass wir zusammen untergehen, während du in deiner Badewanne sitzt und Leute hast, die für dich arbeiten? Ich liebe dich, aber die Dinge außerhalb deiner Villa unterscheiden sich sehr von dem, was du denkst. Bleib in Sicherheit und sei ein bisschen einfühlsamer gegenüber den weniger Privilegierten", hieß es in der Kommentarspalte weiter. Auf Instagram hat die Diva das Video mittlerweile gelöscht, geäußert hat sie sich bis dato allerdings nicht.