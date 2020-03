Evangeline Lilly sorgt für Empörung: "Freiheit wichtiger als Leben"

Will sich nicht einschränken lassen

Lilly begründet ihre bewusste Verantwortungslosigkeit damit, dass Regierungen nach ihrem Empfinden "bereits zuviel Kontrolle über unser Leben" hätten und sie befürchtet, dass solche Ausnahmezustände zu dauerhaften Einschränkungen der privaten Freiheit führen könnten. Sie deutet außerdem an, dass für sie die "Panikmache" nur ein politischer Schachzug in Hinsicht auf die Präsidentschaftswahlen in den USA sein könnte.