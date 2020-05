Madonna hielt eigene Covid-Erkrankung für "schwere Grippe"

Die US-Sängerin Madonna hat ihre Corona-Erkrankung als "schwere Grippe" erlebt. Wie die 61-Jährige in der Nacht auf Donnerstag auf ihrem Profil in Online-Netzwerken schrieb, steckte sie sich offenbar vor sieben Wochen während einer Konzerttour in Frankreich an. Sie sei inzwischen positiv auf Antikörper getestet worden, was beweise, dass sie Covid-19 gehabt habe.