"Mad Men"-Reunion: January Jones und Kiernan Shipka vor der Linse

Jones postete einige Impressionen davon auf Instagram: "Lässige Familienfotos sind ja wieder sowas von in." Ihre " Mad Men"-Kolleginnen feierten die Fotos. Christina Hendricks konnte kaum an sich halten. "Wann war das? So traaaaaumhaft", textete sie. Auch Alison Brie zeigte sich als Fan: "HEILIGE. SCH***!"

Rodart hat laufend hochkarätige Stars vor der Linse. Kirsten Dunst, Margaret Qualley, Lili Reinhart und viele weitere ließen sich für das Label schon ablichten.