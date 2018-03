Macaulay Culkin verbrachte den Oscar-Abend offenbar allein zu Haus – und kommentierte die Preisverleihung in einem Live-Ticker der etwas anderen Art: Der Schauspieler witzelte in einer Reihe sarkastischer Twitter-Postings über die Preisverleihung – und zwar ohne sie sich anzusehen.

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars



1. Making ramen pic.twitter.com/gPL0DDtHVP — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 4. März 2018

Der ehemalige Kinderstar scherzte unter anderem über die Gewinner und Nominierten, brachte aber auch Seitenhiebe auf Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Casey Affleck – die alle drei der sexuellen Belästigung beschuldigt werden.

"Ich habe erfahren, dass Kevin Spacey und Harvey Weinstein verkleidet als sehr großer Mann im langen Regenmantel kommen wollten, aber sie wurden vom Sicherheitsdienst hochgenommen", twitterte Culkin und scherzte über Spacey in Anspielung auf den Oscar-Film "Three Billboards": "Ich habe gehört, es war auch noch ein viertes Plakat in dem Film, aber es wurde rausgeschnitten."

EXCLUSIVE: I heard Kevin Spacey and Harvey Weinstein were going to come disguised as a very tall man in a long trench coat but they got busted by security. #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 4. März 2018

#Oscars90 I heard there was a fourth billboard in that movie but it got cut out: pic.twitter.com/hMWU3N50KZ — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Auch Ben Afflecks Bruder wurde Opfer subtiler Kritik: "Casey Affleck hat es nicht geschafft, weil er in den Fünfzigerjahren festsitzt."

Casey Affleck couldn't make it cause he was stuck in the 1950s. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Über den Gewinner-Film "The Shape of Water" meinte Culkin: "Wasser nimmt die Form jedes beliebigen Behälters an, in dem es sich befindet. Dieser ganze Film ist Pferdescheiße."

Water takes the shape of whatever container it is in, this entire movie is horse shit. #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Die Oscar-Panne vom vergangenen Jahr, bei der Faye Dunaway und Warren Beaty versehentlich "La La Land" statt "Moonlight" in der Kategorie "Bester Film" verlasen, blieb ebenfalls nicht unkommentiert: "Ich denke, das 'La La Land' WIRKLICH eine Chance auf den Oscar hat dieses Jahr."

#Oscars PREDICTION:

Best Picture: I think LaLa Land REALLY has a chance this year. We're gonna win this, my dudes! — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Die Oscar-Witze des 37-Jährigen blieben im Netz nicht unbemerkt. Culkins Kommentare wurden tausenfach retweetet und kommentiert.

"Wenn du nicht gewusst hast, dass Macaulay Culkin noch am Leben ist – bis er dieses Feuerwerk an Oscar-Tweets von sich gibt", lautete eines der vielen belustigten Fan-Kommentare.

RT if you didn’t know Macaulay Culkin was still alive until that fire Oscars tweet. — Kyle Madson (@KyleAMadson) 5. März 2018

Hier noch einige der Twitter-Postings des Schauspielers:

Wait, Kobe Bryant won for animated *short*? There's got to be a joke in there. #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

I don't know... I thought the BEST costume was Black Panther’s cause he could deflect bullets. #WakandaForever #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Boss Baby was the second best film I saw that featured a grown man wearing a diaper. #Oscars #BossBabysDayOut — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 4. März 2018

Favorite babies of the year:

Boss Baby

Baby driver

Lindbergh Baby

Gerber Baby #bossbabysdayout#Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

I'm bummed this is the FOURTH year in a row I was left out of the In Memoriam #Oscars #NotDeadYet — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018

Actually, the best original score of the year was New England 33 - Philadelphia 41 #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 5. März 2018