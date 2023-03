Lucy Liu übers Mamawerden mit 46: "Wollte Gesellschaft ändern"

"Ich kann mir Dinge leicht selbst ausreden", so Liu weiter. "Wenn ich zu viel nachdenke, überlege ich es mir schnell anders. Es ist besser für mich, in mich hineinzufühlen und es dann einfach zu versuchen. Viele Leute lesen Bücher über Elternschaft. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich dachte: 'Wenn das Kind da ist, werde ich schon herausfinden, wie alles geht.'"

Außerdem gab die Schauspielerin Einblicke in ihren Alltag in der Großstadt. "Ich wollte mein Kind unbedingt in New York großziehen", erzählte sie The Cut. "Die Leute werden sagen: 'Es ist unpraktisch, du hast nicht einmal ein Auto', aber auf diese Weise lernt es viel."