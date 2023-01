Lucas Cordalis, Djamila Rowe & Gigi Birofio im Dschungelcamp-Finale

Das Final-Trio des diesj├Ąhrigen RTL-Dschungelcamps steht fest. S├Ąnger Lucas Cordalis, Visagistin Djamila Rowe und Reality-Darsteller Gigi Birofio werden am Sonntag um die sogenannte Dschungelkrone k├Ąmpfen, die sich der Sieger des Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf das geschundene Haupt setzen darf. Der Grund: Die drei erhielten in der Sendung am Samstag die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer.