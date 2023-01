Cordalis' "wahres Gesicht": Die Masken fallen im Dschungelcamp

Tag 14 im australischen Dschungel und der eine oder die anderen Promicamperin d√ľrfte langsam die Geduld verlassen: So viel Zoff wie an diesem Tag gab es in der heurigen Staffel n√§mlich noch nie. Cecilia Asoros Auszug besch√§ftigt Gigi Birofio, der sich Claudia Effenberg an ihrer Stelle gew√ľnscht h√§tte - und sie das deutlich sp√ľren l√§sst. Und dann artet auch noch die R√ľckkehr ins Camp nach der "Unhappy Hour"-Dschungelpr√ľfung in einem heftigen Streit aus.