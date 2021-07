Lopez und Affleck "bereit, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen"

Dass sich Lopez und Affleck beiden wieder angenähert hatten, wurde Ende April bekannt. Nur kurz nachdem sie sich von ihrem Verlobten Alex Rodriguez getrennt hatte.

Affleck und Lopez, von den Boulevard-Medien zu "Bennifer" vereint, trennten sich nach rund zweijähriger Beziehung 2004 kurz vor der Hochzeit. Die Feier wurde abgesagt, Lopez heiratete anschließend den Sänger Marc Anthony und Affleck die Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er drei Kinder hat. Beide Ehen sind längst Geschichte.

"Es fühlt sich an, als wären sie seit Jahren wieder zusammen, nicht seit Monaten", plaudert eine Quelle jetzt aus. "Was sie beide betrifft, sind sie einfach gesegnet, sich und die wahre Liebe gefunden zu haben. Davon können die meisten Menschen nur träumen." Zweifel, dass die Beziehung nochmal scheitern könnte, haben sie demnach nicht. "Aus allem, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist, können sie heute lernen."

Lopez bindet sich doppelt neu

Nicht nur mit Affleck ging Lopez kürzlich offenbar eine Beziehung ein. Auch mit Netflix macht sie künftig gemeinsame Sache. Lopez hat mit ihrer Produktionsfirma Nuyorican Productions eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Streamingdienst abgeschlossen, wie Netflix kürzlich bekanntgab.

Nach dieser Vereinbarung sollen gemeinsame Filme und TV-Serien produziert werden, mit einem Augenmerk auf Diversität und Frauen vor und hinter der Kamera. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit einem fortschrittlichen Unternehmen, sagte die Sängerin und Schauspielerin mit puerto-ricanischen Wurzeln in einer Mitteilung.

Als erste Projekte mit Lopez in der Hauptrolle kündigte Netflix den Action-Streifen "The Mother" unter der Regie von Niki Caro ("Mulan") und die Thriller-Verfilmung "The Cipher" nach der Vorlage von Krimiautorin Isabella Maldonado an.

Lopez hat in über zwei Dutzend Filmen mitgewirkt, darunter "Out of Sight", "Manhattan Love Story" und "The Boy Next Door". 2019 war sie in dem Film "Hustlers" in der Rolle einer Ex-Stripperin auf der Leinwand zu sehen. Zuletzt drehte sie die Action-Romanze "Shotgun Wedding", die 2022 in die Kinos kommen soll.