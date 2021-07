So wurden sie kürzlich beim Schmusen in einem Restaurant gesichtet. Neue Fotos zeigen die beiden erneut in vetrauter Pose beim Spazierengehen. Wie das People-Magazin berichtet, hatten Lopez und Affleck am Freitag gemeinsame Zeit mit ihren Kindern in den Universal Studios in Hollywood verbracht. Später sollen sie dann in die Hamptons - eine Luxusgegend im Bundesstaat New York - geflogen sein, wo die intimen Schnappschüsse auch entstanden sollen sein. Ein offizielles Statement gibt es bislang aber nicht.