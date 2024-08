Liza Minnelli ist wütend: Sie will "eigene verdammte Geschichte" zu Papier bringen

Jetzt möchte Liza Minnelli (78) ihre Memoiren schreiben. Und zwar, weil sie so richtig wütend ist. Grund sind ein Film und eine kürzlich erschienene Miniserie voller "verdrehter Halbwahrheiten", so der zornige Broadway-Star.

In ihrer Mitteilung schreibt die Diva, sie sei nach Höhen und Tiefen nun wahrhaftig "Lady Peaceful, Lady Happy" – ein Verweis auf ihr Lied "Maybe This Time". Sie liebe das Leben noch immer und habe es noch immer in sich.

Bis ihre Memoiren erscheinen, sollten sich ihre Fans gewiss sein: Sie sei bester Laune, umgeben von ihren Liebsten und gespannt auf das, was vor ihr liege.