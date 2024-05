Memoiren von Deutschlands Ex-Kanzlerin Merkel erscheinen im November

Die Memoiren der früheren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sollen am 27. November in mehr als 30 Ländern erscheinen. Das Buch heiße "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021", teilte der Verlag Kiepenheuer & Witsch am Montag mit. Das Buch schrieb Merkel mit ihrer langjährigen politischen Büroleiterin Beate Baumann. Es soll ihre Zeit in der DDR als auch im wiedervereinigten Deutschland umfassen.