Liz Hurley verrät, wie sie heute über Ex Hugh Grant denkt

Noch heute sind Hurley und Grant eng befreundet, verriet sie im "In the '90s"-Podcast des People-Magazins. "Weißt du, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Aber ich bin überzeugt: Um eine gute Beziehung zu deinen Ex-Partnern zu pflegen, musst du großen Respekt vor ihrem aktuellen Leben haben", so die 55-Jährige. "Wir sind seit 20 Jahren nicht mehr romantisch miteinander verbunden, obwohl wir eine so starke Freundschaft haben", ergänzt sie. "Aber wir sind uns immer sehr bewusst, dass es andere Menschen in unserem Leben gibt. Es gibt Partner, es gibt Kinder. Man kann nicht einfach in einem schönen, rosigen Nebel der Vergangenheit leben. Du musst mit der Zeit gehen und die Gegenwart schätzen."

Turbulente Leben und Lieben

Grants Privatleben bot der Presse auch später genug Stoff. Mit 51 wurde er zum ersten Mal Vater. Aus der Beziehung mit der 19 Jahre jüngeren Hotelfachfrau Tinglan Hong ging 2011 seine erste Tochter hervor. Im Jahr darauf bekam er einen Sohn mit der schwedischen Fernsehproduzentin Anna Eberstein. Nur drei Monate später brachte wiederum Hong Grants drittes Kind zur Welt. Auch Eberstein bekam noch zwei weitere Kinder von ihm, seit 2018 ist er mit ihr verheiratet.