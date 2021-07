Liz Hurley: Sohn Damian verliert sein 210-Millionen-Euro-Erbe

Hurley soll aufgrund der Entscheidung zutiefst verletzt sein. Nicht zuletzt, weil ihr früherer Partner Bing sich sehnlicht gewünscht habe, dass für seine Kinder gesorgt würde. "Was Stephen wollte, wurde jetzt gefühllos rückgängig gemacht. Ich weiß, Stephen wäre am Boden zerstört gewesen. Er hat in seinem letzten Jahr sehr hart dafür gekämpft, dass seine Kinder anerkannt werden und er hat mir immer wieder gesagt, wie unglaublich wichtig ihm das war", sagte die Schauspielerin nun der britischen Boulevardzeitung Daily Mail.