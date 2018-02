Liv Tyler erschöpft vom Österreich-Urlaub

Die Tochter von Aerosmith-Sänger Stephen Tyler zeigt gerade 1,7 Millionen Followern, wie schön ein Winterurlaub in Österreich sein kann. Die Hollywood-Schauspielerin ("Herr der Ringe", "Armageddon") erholte sich einige Tage unerkannt am Altausseer See.

In ihrer Fotostrecke von den verschneiten Bergen Österreichs zeigt sie sich erschöpft vom Schneeschuhwandern. "Thank you Austria !!!!!" – für die Bewerbung der Tourismusregion und des Hotels gab es 100.000 Likes.