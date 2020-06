Kennedys erste Liebe war eine Österreicherin

Wir schreiben das Jahr 1942. Der fesche Millionärssohn ist 25 Jahre alt, Lisa vier Jahre jünger. "Wir verliebten uns, und ehe er weiterzog, lud er mich ein, ihn in Miami zu besuchen. Danach waren wir in Kuba und in New York. Das ging drei Jahre so, bis ich im Frühjahr 1945 feststellte, dass ich schwanger war."

John F. Kennedy gehörte einer damals schon prominenten Familie an, war aber natürlich noch lange nicht der Kennedy. Lisa blieb nach Tonys Geburt am 29. September 1945 mit "Jack", wie Kennedy von Freunden gerufen wurde, in Kontakt. "Wir trafen uns immer wieder, auch als er 1953 heiratete und als er Senator in Massachusetts wurde. Jack kam für die Kosten der Peekskill Militärakademie bei New York auf, die unser Sohn Tony besuchte."

Als Lisa mir ihre Lebensgeschichte erzählt hatte, nahm ich Kontakt mit ihrem Sohn auf. Tony Bohler lebt in Kalifornien und war bis vor einigen Jahren kaufmännischer Angestellter. "Als ich jung war", berichtete er, "sagte meine Mutter, dass ihr erster Mann, Juan del Puerto, mein Vater sei. Ich hatte Zweifel, denn Juan war Mexikaner und sah sehr mexikanisch aus – ganz im Gegensatz zu mir. Ich fragte öfters nach, bis sie mir etwa 1975 gestand, dass mein Vater ein anderer sei. Nämlich John F. Kennedy. Und dann erzählte sie mir, wie sie ihn kennen gelernt und sich in ihn verliebt hatte."