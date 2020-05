John F. Kennedy: "Ich bin kein Wiener"

Den Tagebüchern entnimmt man, dass Kennedy bei seinem ersten Österreich-Aufenthalt mit einem Studienfreund in einem Ford Cabrio unterwegs und auf Eroberungen aus war. Er geht auf Flirts, Dates und sexuelle Abenteuer ein: „Picked up a bundle of fun“ („Wir gabelten ein Bündel Vergnügen auf“).

Zwei Jahre später, im August 1939, kam er wieder. Sein Vater Joseph Kennedy, US–Botschafter in London, hielt enge Kontakte zu Nazi-Größen und schickte seinen Sohn zu einer „Erkundungsfahrt“ durch Europa. Doch keiner nahm den jungen JFK ernst. Der in Wien stationierte US-Diplomat George Kennan schreibt in seinen Erinnerungen: „Der Botschafter-Sohn war ein Emporkömmling und Ignorant... Hätte mir jemand gesagt, dass er eines Tages Präsident der USA würde und ich sein bescheidener Diener, hätte ich gedacht, entweder mein Gesprächspartner oder ich haben den Verstand verloren.“

„Jack“ dürfte die „Erkundungsfahrt“ nicht sehr ernst genommen haben, er wohnte im feudalen Anwesen des Fürsten Maximilian Windisch-Graetz am Wörthersee und genoss den Sommer (wofür meine Kollegen Eugen Freund und Karl Hohenlohe den Nachweis erbrachten).