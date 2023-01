Nicht wiederzuerkennen: So sehen die Kinder aus "Mrs. Doubtfire" heute aus

Wie die Zeit vergeht: 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams als Haush√§lterin und Kinderm√§dchen verkleidet in der Kom√∂die "Mrs. Doubtfire" die Kinozuschauer zum Lachen brachte. Als Williams in der Rolle von Stimmenimitator und Schauspieler Daniel Hillard seinen Job verliert und von seiner Frau rausgeworfen wird, entfacht ein Streit um das Sorgerecht f√ľr die drei gemeinsamen Kinder, welches seiner Frau zugesprochen wird. Daniel erh√§lt Auflagen f√ľr ein zuk√ľnftiges gemeinsames Sorgerecht. Um seine Kinder regelm√§√üig zu sehen, beschlie√üt er, mit verstellter Stimme als Nanny und Haushaltshilfe Euphegenia Doubtfire bei seiner Ex anzuheuern.

Die Kinderstars auf "Mrs. Doubtfire" heute

Die Kinder, die damals Williams Nachwuchs spielten, Mara Wilson (35), Matthew Lawrence (42) und Lisa Jakub (44) waren sechs, dreizehn und f√ľnfzehn Jahre alt, als der Blockbuster 1993 zum ersten Mal auf der gro√üen Leinwand gezeigt wurde. Inzwischen ist viel Zeit ins Land gezogen - und die ehemaligen Kindestars sind l√§ngst erwachsen.

Mara Wilson

Mara Wilson, auch bekannt aus dem Kinderfilm "Matilda", spielte in "Mrs. Doubtfire" das j√ľngste Familienmitglied. Heute ist die in Los Angeles geborene Schauspielerin kaum noch auf der Leinwand zu sehen - obwohl sie in den letzten Jahren wieder einige Schauspieljobs annahm, darunter eine Rolle in der Serie "Big Hero 6" (2018) und 2016 jene als Kellnerin in "Broad City".

Nach dem fr√ľhen Tod ihrer Mutter Suzie, die im Alter von 43 Jahren an Brustkrebs verstarb, hatte Wilson nur noch wenige Rollen angenommen, bevor sie eine 12-j√§hrige Hollywood-Pause einlegte. Sie versuchte sich stattdessen als Drehbuchautorin und verfasste 2013 das Theaterst√ľck "Sheeple", welches auf dem New York International Fringe Festival uraufgef√ľhrt wurde. 2015 wirkte Wilson das erste Mal nach 15 Jahren wieder in einem Kinofilm mit. In dem Independentfilm "Billie Bob Joe" von Regisseur Joe Kowalski √ľbernahm sie die Hauptrolle. 2016 machte der ehemalige Kinderstar bekannt, bisexuell zu sein. Wilson ver√∂ffentlichte zudem eine Autobiografie mit dem Titel "Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame".