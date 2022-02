Lindsey Pearlman: Vermisster "Empire"-Star tot in Auto aufgefunden

Drama um "Empire"-Darstellerin Lindsey Pearlman: Die Schauspielerin galt seit einigen Tagen als vermisst. Nun wurde Pearlman nach Angaben der Polizei von Los Angeles in ihrem Auto in Hollywood aufgefunden. Die Schauspielerin wurde 43 Jahre alt.

Lindsey Pearlman: Todesursache noch unbekannt

Pearlmans lebloser Körper soll am Freitagmorgen in ihrem in der Nähe des Eingangs des Runyon Canyon Parks geparkten Autos in Hollywood entdeckt worden sein, wie aus einer Erklärung der Polizeibehörde von Los Angeles hervorgeht, aus der unter anderem das Magazin People zitiert. Eine Todesursache sei noch nicht bekannt und soll nach offiziellen Angaben in einer Autopsie geklärt werden.

Pearlman, die in Serien wie "Empire" und "General Hospital" zu sehen war, war zuvor als vermisst gemeldet worden. Wie People berichtet, soll die Schauspielerin laut Freunden und Familie zuletzt am Dienstag gegen 21 Uhr in Los Angeles (Ortszeit) gesehen worden sein. Nachdem die Schauspielerin nicht nach Hause zurückgekehrt war, hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.