Lindsay Lohan "vergisst, wie das Leben vor meinem Baby war"

"Er ist quasi meine Welt", erzählte die 37-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon . "Man vergisst, wie das Leben war, bevor man ein Baby bekam. Und das Baby sorgt dafür, dass das so ist."

Die Schauspielerin hatte im März 2023 öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Bader Shammas ein Kind erwarten. Im Juli gab sie die Geburt ihres Sohnes bekannt.

Lohan hatte schon als Kind für Filme wie "Ein Zwilling kommt selten allein" vor der Kamera gestanden und wurde Anfang der 2000er mit Hit-Komödien wie "Freaky Friday" und "Girls Club – Vorsicht bissig!" zum Weltstar. Nachdem sie jahrelang nur kleinere Auftritte hatte, freuten sich ihre Fans auf ihre Netflix-Komödie "Falling for Christmas" Ende 2022. Am 15. März erscheint bei Netflix ihre neue Liebeskomödie "Irish Wish".