Lindsay Lohan erwartet Kind: Neu-Mama Paris Hilton hat Tipp parat

Hilton wurde selbst erst k├╝rzlich dank einer Leihmutter Mama eines Sohnes namens Phoenix Barron. Immer wieder war in den Medien in den vergangenen Jahren von einer "Feindschaft" zwischen ihr und Lohan zu lesen.

Wann Lohans Baby kommt, verriet sie bislang nicht. Zum m├Âglichen Geburtstermin machte sie in ihrem Instagram Post keine Angaben. Das Gl├╝ck scheint gro├č: "Wir freuen uns riesig auf die Ankunft unseres neuen Familienmitglieds und auf das neue Kapitel in unserem Leben", so Lohan zum Promiportal TMZ.

Zuletzt war sie in der Netflix-Kom├Âdie "Falling for Christmas" (2022) zu sehen. ├ťber mehrere Jahre hinweg hatte Lohan davor nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller "Among the Shadows". Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Kom├Âdien wie "Freaky Friday" und der K├Ąfer-Klamotte "Herbie Fully Loaded".Doch dann lag die Filmkarriere l├Ąnger brach. Lohan hatte mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen gemacht.