Lily James fühlte sich nach "Pam and Tommy" wie "ein Wrack"

Die britische Schauspielerin Lily James ("Rebecca", "Baby Driver") litt eigenen Angaben zufolge an den Folgen der zehrenden Dreharbeiten für die TV-Serie "Pam and Tommy", in der sie "Baywatch"-Star Pamela Anderson verkörperte. "Es war so ein verkorkster Prozess. Man muss geduldig mit sein sein. Ich fühlte mich ausgebrannt", sagte James in einem neuen Interview mit der Zeitung Mirror. Sie habe sich zeitweise "wie ein Wrack" gefühlt, so die 33-Jährige.