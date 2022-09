König Charles III und seine außergewöhnlichen Hobbys

Eine der Leidenschaften des 73-Jährigen gilt der Architektur - nicht jedoch der modernen, die er als "hässlich" verachtet. Ein Projekt zur Erweiterung der National Gallery am Trafalgar Square in London verglich er mit einer "monströsen Warze". Das Bauvorhaben wurde schließlich aufgegeben.

Charles' Vorstellung von guter Architektur wurde Anfang der 1990er Jahre beim Bau eines Modelldorfs namens Poundbury auf seinem Landgut in der südwestenglischen Grafschaft Dorset verwirklicht. Kritiker nannten die im neoklassischen Stil errichtete Siedlung "seelenlos", den Käufern gefiel sie.

Der Prinz unterstützte auch den Bau von farbenfrohen, umweltfreundlichen Wohnungen in Nansledan in einer armen ehemaligen Bergbauregion in der ebenfalls im Südwesten Englands gelegenen Grafschaft Cornwall.

Umweltschutz und Biolandbau