Lily Allens heimliches Vergnügen: "Meine Kinder verlassen"

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Miss Me?" unterhielt sich Allen mit ihrer Freundin Miquita Oliver über sogenannte "Guilty Pleasures" - was in etwa "heimliches Vergnügen" oder "schamvolles Laster" bedeutet. Gefragt, was denn ihr heimliches Vergnügen sei, antwortete sie sofort: "Meine Kinder verlassen."

Dann führte sie aus, dass es ihr Spaß mache, ihre Kinder in New York zurückzulassen, wenn sie ihre Heimat London besucht. Sie genieße es, die Freiheit zu haben, in ihre Heimatstadt zurückzukehren und alte Freunde wiederzutreffen - auch wenn sie nicht selten von Schuld- und Schamgefühlen überwältigt werde. "Manchmal, wenn ich mit den Kindern einen Monat lang in New York war und (Ehemann) David (Harbour) nicht da war und ich weiß, dass ich irgendwo eine Reise geplant habe, gehe ich aus der Tür und sage nur 'ahhhhh'", erzählte die Sängerin, ein erleichtertes Aufatmen nachahmend. "Aber eine halbe Stunde später habe ich ein schlechtes Gewissen", fügte sie hinzu.