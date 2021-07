Abgenommen: Sängerin Lily Allen kaum wiederzuerkennen

Lily Allen konsumierte Aderall, um Gewicht zu verlieren

Erst Anfang dieses Jahres hatte Lily Allen enthüllt, dass sie 2014 von dem verschreibungspflichtigen Medikament Adderall abhängig war. Das Medikament wird eigentlich für die Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) eingesetzt. Sie selbst habe Adderall jedoch eingenommen, um Gewicht zu verlieren, erzählte sie im Jänner DJ Fat Tony im Podcast "The Recovery." "Ich war wie ein Steinbock und fühlte mich überhaupt nicht wie ein Popstar", erzählte die zweifache Mutter. "Also fing ich an, dieses Medikament namens Adderall zu nehmen, das wie Speed ist, um Gewicht zu verlieren."

"Und ich wurde süchtig nach dieser Droge, weil sie mich unbesiegbar machte und ich wirklich lange arbeiten konnte und all die Menschen sein konnte, die ich sein musste", so Allen. Auch in ihren Memoiren "My Thoughts Exactly", das 2018 erschien, schrieb die Sängerin: "Ich habe mit Adderall geflirtet [...], um dünn zu werden oder zu bleiben."

Es habe auch eine Zeit gegeben, in der sie viel zu viel Alkohol konsumierte und sogar überlegte, Heroin zu nehmen. Schließlich habe sie aber eingesehen, dass sie sich mit ihren Dämonen konfrontieren müsse.