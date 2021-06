Wests 44. Geburtstag am 8. Juni sollen beide gemeinsam in Frankreich verbracht haben. Laut TMZ seien beide, teils mit Freunden, auf dem Gelände eines luxuriösen Boutique-Hotels gesichtet worden. "Sie sahen wie ein Paar aus", schrieb TMZ.

Wests Expartnerin Kardashian gratulierte ihrem Noch-Ehemannes indes via Instagram. Sie schrieb, sie werde ihn ihr Leben lang lieben. Die 40-Jährige postete am Dienstag ein Foto auf Instagram, auf dem sie, der Rapper und drei ihrer Kinder zu sehen sind. Dazu schrieb sie "Happy Birthday" und: "Love U for Life!"