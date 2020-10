Liebeserklärung: Krebskranke Shannen Doherty feiert ihren 9. Hochzeitstag

Im Februar 2015 wurde bei Doherty erstmals Brustkrebs diagnostiziert, der mittlerweile zur Bildung von Metastasen geführt hat. Zwei Jahre später gab die Schauspielerin bekannt, dass die Erkrankung abklingen würde.Im Februar 2020 wurde jedoch bekannt, dass Doherty erneut an Krebs im vierten Stadium erkrankt ist. Sie entschied sich, damit selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor Falschmeldungen darüber entstünden.Ende September 2020 gab sie in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin Elle, bekannt dass der Krebs weiter fortgeschritten sei.

"Ich will, dass mein Ehemann weiß, was er mir bedeutete"

Sie fühle sich gesund, in diesem Zustand würde es sich schwer anfühlen, sein Ende zu regeln - wenn man das Gefühl habe, noch zehn oder 15 Jahre zu leben. "Es ist, als ob man jemanden mit Krebs im vierten Stadium in den Ruhestand schicken möchte. Aber ich bin nicht bereit dafür. Ich habe noch viel Leben in mir", erklärte sie kämpferisch. Sie entwickle derzeit eine Reihe von Projekten, darunter eine neue Fernsehshow. Außerdem setze sie sich für andere Brustkrebspatientinnen ein.

Mit ihrem möglichen Tod würde sie sich dennoch auseinandersetzen. Sie habe vor, Abschiedsbriefe zu verfassen, erklärte Doherty gegenüber der Elle. "Es gibt Dinge, die ich meiner Mutter noch sagen möchte. Ich will, dass mein Ehemann weiß, was er mir bedeutete", sagte sie. Auch über Abschiedsvideos habe sie bereits nachgedacht, habe es aber bis jetzt nicht übers Herz gebracht, diese zu drehen: "Es fühlt sich dann endgültig an. Es fühlt sich so an, als ob man Schluss macht, aber ich mache nicht Schluss."