Liebes-Outing: Charlize Theron händchenhaltend mit Unternehmer

2019 verkündete Charlize Theron, nach zehn Jahren als Single genug von ihrem männerlosen Dasein zu haben. "Ich bin ganz furchtbar verfügbar", hatte die Schauspielerin damals erzählt. So richtig auf Männersuche gegangen ist sie aber offenbar nicht. 2020 fügte Theron in einem weiteren Interview nämlich hinzu, seit fünf Jahren niemanden mehr gedatet zu haben. Nun scheint sich im Leben der Schauspielerin aber doch etwas getan zu haben, den Theron mit Unternehmer Alex Dimitrijevic in Los Angeles gesichtet.

Charlize Theron: Hand in Hand mit Unternehmer

Die beiden schlenderten Hand in Hand, wie Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Beide sind im Freizeitlook unterwegs. Theron ist ungeschminkt. Glücklich darüber, von Paparazzi verfolgt zu werden, scheinen beide nicht zu sein.

Der gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit wird als Liebes-Outing gedeutet, auch wenn sich Theron zu ihrem Verhältnis zu Dimitrijevic bisher nicht geäußert hat.