"Bin völlig ratlos": Freundin Kate Cassidy spricht nach Liam Paynes Tod

„Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich will, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben“, schrieb Cassidy.

Bei Sturz aus Hotelzimmer gestorben

Der 31-jährige Payne war kürzlich beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen. Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show „The X-Factor“ im Jahr 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.