Der Terroranschlag in Barcelona, bei dem ein Lieferwagen in eine Menschengruppe gerast war, kostete 13 Menschen das Leben, zahlreiche wurden verletzt (kurier.at berichtete). Zu dem entsetzlichen Vorfall hat sich inzwischen auch das spanische Königspaar geäußert.

Spaniens Königspaar verurteilt Terroristen

Auf Twitter veröffentlichten Letizia und Felipe von Spanien ein Statement, in dem die Terroristen aufs Schärfste verurteilt werden: "Es sind Mörder, schlichtweg Verbrecher, von denen wir uns nicht terrorisieren lassen. Ganz Spanien ist Barcelona. Las Ramblas werden wieder allen gehören."

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17. August 2017

Die Reaktionen der Stars

Zahlreiche weitere Promis drückten nach dem Anschlag ihr Mitgefühl aus. Darunter auch viele spanische Sportler. Der FC Barcelona zeigte sich auf Twitter "tief bestürzt über die Attacke auf unsere Stadt".

"Ein schrecklicher Angriff auf unser geliebtes Barcelona", schrieb Kicker Lionel Messi auf Instagram, während Cristiano Ronaldo twitterte: "Bin bestürzt über die Nachrichten, die aus Barcelona kommen. Alle Unterstützung und Solidarität den Familien und Freunden der Opfer."

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am 17. Aug 2017 um 11:34 Uhr

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17. August 2017

Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal äußerte sich ebenfalls tief betroffen: "Bin am Boden zerstört über das, was in Barcelona passierte! All meine Unterstützung den betroffenen Familien und der Stadt."

Auch internationale Stars äußerten sich im Netz zu dem Terroranschlag in der spanischen Hauptstadt.

"Heute stehen wir alle an der Seite Spaniens", schrieb Arnold Schwarzenegger. Sängerin Jennifer Lopez schickte "viel Liebe und Frieden in die großartige Stadt Barcelona und seinen schönen Menschen". Antonio Banderas verkündete, dass er "in einer Umarmung mit Barcelona verschmolzen" sei.

My thoughts and prayers are with the victims and their families and friends in Barcelona. Today, we all stand with Spain. — Arnold (@Schwarzenegger) 17. August 2017

Enviándole mucho amor y paz a la gran ciudad de #Barcelona y toda su gente hermosa. #barcelonaContigo #barcelonaAmbTu❤️ — Jennifer Lopez (@JLo) 17. August 2017

Fundidos en un abrazo con #Barcelona. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 17. August 2017

Auch Barack Obama und Donald Trump äußerten sich zu dem Anschlag.

"Michelle und ich sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien in Barcelona. Wir Amerikaner werden immer an der Seite unserer spanischen Freunde stehen. Wir umarmen euch", schrieb der ehemalige US-Präsident, während Donald Trump auf Twitter bekannt gab: "Die Vereinigten Staaten verurteilen den Terrorangriff in Barcelona, Spanien, und werden alles tun, was notwendig ist, um zu helfen. Bleibt hart und standhaft, wir lieben euch!"

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) 17. August 2017