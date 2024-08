Diese Autos werden normalerweise ausschließlich von diplomatischem Personal, wie den Botschaftern eines Landes, benutzt. Zu erkennen sind sie an ihrem speziellen Kfz-Kennzeichen. Bekannterweise genießen sie außerdem besondere Ausnahmen in der Straßenverkehrsordnung , da sie nicht unter die Gerichtsbarkeit des Landes, in dem sie fahren, fallen. Sie können etwa nicht für Strafzettel belangt werden und haben diverse Park-Privilegien. Auch werden sie von der Exekutive nicht für Kontrollen angehalten.

Als großer Hollywood-Star kann man die gängigen Regeln des Alltags schon mal ein bisschen nach den eigenen Wünschen gestalten. Zumindest bewies das der 49-Jährige bei seinem letzten Besuch in London mit einer besonderen Methode , um sich Ärgernis durch Staus und Co. zu ersparen:

Ein Diplomatenauto für Leo

Um bei der Fortbewegung durch die britische Millionenmetropole keine Zeit zu verlieren, fuhr der Schauspieler praktischerweise mit einem solchen Auto, das "diplomatische Immunität" genoss. Belangt wurde er dafür nicht, DiCaprio habe offenbar "die richtigen Freunde in den richtigen Positionen", wie eine anonyme Quelle in der Sun zitiert wird. Demnach wurde er in einem Range Rover mit geschwärzten Fenstergläsern durch London geführt, der Wagen soll einem Diplomaten von der afrikanischen Elfenbeinküste gehört haben.

Wie schon Popkünstlerin Taylor Swift sagte, die ab diesen Donnerstag für fünf Konzerte ebenfalls in London zugegen sein wird: "It's nice to have a friend."