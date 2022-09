Leni und Heidi Klum zeigen es vor: So geht Partnerlook

Partnerlook kann schon mal peinlich sein - nicht so bei Heidi und Leni Klum. Die GNTM-Chefin und ihre Model-Tochter verstehen es bestens, ihre Outfits aufeinander abzustimmen, ohne dabei altbacken zu wirken.

Leni und Heidi Klum im stylischen Schwarz-Weiß-Look

Sichtlich stolz unterstützte Heidi Klum ihre älteste Tochter am Donnerstag auf der Mailänder Fashion Week, als diese im Rahmen einer aufwendigen Modenschau ihre Zusammenarbeit mit der Modemarke About You präsentierte.

Ihre Outfits hatten Mutter und Tochter dabei akribisch aufeinander abgestimmt. Während die 18-jährige Leni zu schwarzem Mini-Rock und schwarzem Crop-Top eine weiße Daunen-Jacke und cremefarbene Overknee-Stiefel kombinierte, setzte Klum auf eine schwarze Hose und eine kurzgeschnittene weiße Bluse mit auffälligen, langen Puffärmeln. Auch bei ihr blitzte die Taille hervor.