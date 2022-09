So sieht Lena Meyer-Landrut nicht mehr aus

Die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut (31, "Satellite") hat sich optisch verändert. "New Hair, who dis" - auf deutsch etwa: "Neue Frisur, wer ist denn das?" - kommentierte sie auf Instagram eine Reihe an Bildern, die sie mit deutlich kürzeren Haaren zeigen.

Ihren mitunter prominenten Followerinnen und Follwern gefällt dies. Schauspieler Riccardo Simonetti kommentiert etwa, dass Meyer-Landruts neues Look ihn an die in 90er-Jahren erfolgreiche Sängerin Natalie Imbruglia ("Torn") erinnere.