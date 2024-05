Leni Klum feiert 20. Geburtstag: Mutter Heidi gibt Party-Einblicke

So glamourös die Party-Bilder wirken: Leni Klum wünscht sich mehr Wahrhaftigkeit in sozialen Netzwerken. "Ich finde, wir sollten alle auf Instagram mehr Realität zeigen und sehen", sagte sie 2021 dem Glamour-Magazin. "Durch meine Akne habe ich mich oft nicht gut gefühlt, und ich möchte, dass die Leute verstehen, dass unreine Haut ganz normal ist. Und ja, ich liebe es, Make-up zu tragen, überdecke meine Akne und wünschte mir oft, dass ich sie nicht hätte, aber ich will trotzdem ehrlich sein und zeigen, wie meine Haut und mein Körper wirklich aussehen." Im Interview gab die damals 16-Jährige ihre Einschätzung des heutigen Modelgeschäfts preis: "Du brauchst heute keine bestimmten Maße, um Model zu sein. Es haben sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren viele Dinge zum Positiven gewandelt."